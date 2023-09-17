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Стэн Вавринка обвинил ITF в выплатах болельщикам за поддержку команд на матчах Кубка Дэвиса

Швейцарец раскритиковал международную организацию.
Стэн Вавринка обвинил ITF в выплатах болельщикам за поддержку команд на матчах Кубка Дэвиса
17 сентября 2023 10:50
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка заявил, что Международная федерация тенниса (ITF) финансово стимулирует болельщиков для того, чтобы они сильнее поддерживали игроков на матчах Кубка Дэвиса.

«Вопрос о Кубке Дэвиса: знали ли вы, что ITF платит зрителям, чтобы они громче поддерживали каждую страну в каждом матче? Подтверждено на 100%. Это не троллинг, это правда», — написал Вавринка в одной из социальных сетей.

Вавринке 38 лет. Он является победителем Australian Open, Roland Garros и US Open в одиночном разряде, олимпийским чемпионом в парном разряде и обладателем Кубка Дэвиса 2014 года в составе сборной Швейцарии.

источник: «Советский спорт»
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