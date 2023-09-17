Стэн Вавринка обвинил ITF в выплатах болельщикам за поддержку команд на матчах Кубка Дэвиса

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка заявил, что Международная федерация тенниса (ITF) финансово стимулирует болельщиков для того, чтобы они сильнее поддерживали игроков на матчах Кубка Дэвиса.

«Вопрос о Кубке Дэвиса: знали ли вы, что ITF платит зрителям, чтобы они громче поддерживали каждую страну в каждом матче? Подтверждено на 100%. Это не троллинг, это правда», — написал Вавринка в одной из социальных сетей.

Вавринке 38 лет. Он является победителем Australian Open, Roland Garros и US Open в одиночном разряде, олимпийским чемпионом в парном разряде и обладателем Кубка Дэвиса 2014 года в составе сборной Швейцарии.