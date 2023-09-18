Карлос Алькарас может не сыграть на Олимпиаде в Париже

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас может пропустить ОИ-2024.

Испанский теннисист может не выполнить условия допуска на Олимпийские игры. Согласно критериям, необходимо провести как минимум два матча в Кубка Дэвиса за олимпийский цикл. Один из них должен за последние два года.

Отметим, что в 2023-м Алькарас не играл за Испанию на турнире. »Финал восьми» Кубка Дэвиса, пройдет в Малаге, но команда второй ракетки мира на нем не сыграет.

Также возможно, что испанцы не выступят на турнире до начала Олимпиады. Таким образом, Алькарас не выполнит критерий допуска.