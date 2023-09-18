Медведев остался третьей ракеткой мира, Сафиуллин поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов.

Отметим, что в десятке лучших изменений за неделю не произошло. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас, на третьей позиции россиянин Даниил Медведев.

Андрей Рублев располагается на шестом месте. Роман Сафиуллин поднялся на одну строчку, теперь он 55-й в рейтинге. Также в топ-100 попали россияне: Карен Хачанов (15-е место), Аслан Карацев (63-е) и Александр Шевченко (86-е).

Рейтинг ATP от 18 сентября

1. Новaк Джокович (Сербия) 11 795;

2. Карлоc Алькарас (Испания) 8535;

3. Дaниил Медведев (Россия) 7280;

4. Хольгер Рунe (Дания) 4710;

5. Стефaнос Циципас (Греция) 4615;

6. Андрeй Рублев (Россия) 4515;

7. Янник Cиннер (Италия) 4465;

8. Тейлор Фpитц (США) 3955;

9. Каспер Pууд (Норвегия) 3560;

10. Алексaндр Зверев (Германия) 3030…

15. Карен Хaчанов (Россия) 2135…

55. Ромaн Сафиуллин (Россия) 902…

63. Аслан Кaрацев (Россия) 853…

86. Александр Шeвченко (Россия) 705…