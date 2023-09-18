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Касаткина, Кудерметова, Александрова потеряли позиции в рейтинге WTA

Положение улучшила лишь Анастасия Потапова.
18 сентября 2023 10:03
автор: Александр Поволоцкий

Опубликован обновлённый мировой рейтинг WTA.

Отметим, что звание первой ракеткой осталось за представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Вторую строчку рейтинга удерживате Ига Свёнтек из Польши. Тройку замыкает американка Кори Гауфф. На четвёртое место поднялась ещё одна представительница США Джессика Пегула. Она сместила на 5-ю позицию Елену Рыбакину из Казхстана.

Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова потеряли по одному месту.

Рейтинг WTA от 18 сентября

1. Аринa Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.

2. Игa Свёнтек (Польша) — 8195.

3. Кори Гaуфф (США) — 6165.

4. Джессика Пегулa (США) — 5755.

5. Еленa Рыбакина (Казахстан) — 5665.

6. Маркетa Вондроушова (Чехия) — 3830.

7. Онс Жaбер (Тунис) — 3771.

8. Каролинa Мухова (Чехия) — 3765.

9. Мария Сaккари (Греция) — 3560.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220…

13. Дарья Кaсаткина (Россия) — 2790…

17. Людмила Сaмсонова (Россия) — 2415.

19. Вероникa Кудерметова (Россия) — 2250.

20. Екатерина Алексaндрова (Россия) — 2250…

26. Анастaсия Потапова (Россия) — 1685…

40. Анна Блинковa (Россия) — 1263…

57. Миррa Андреева (Россия) — 979.

источник: WTA
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