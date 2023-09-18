Тарпищев отреагировал на решение Медведева сняться с двух турниров ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева сняться с турниров ATP во Франкфурте (Германия) и Чжухае (Китай). По мнению функционера, Даниилу надо готовиться к Итоговому турниру и двум оставшимся в 2023 году «Мастерсам».

«После тяжелого US Open Даня просто не готов к этим турнирам, и это абсолютно нормально — взять паузу, отдохнуть. Тем более он сделал, что должен был. По итогу сезона Медведев сто процентов будет третьим в мире и никто его не сдвинет с этой позиций. Сейчас ему надо готовиться к концовке сезона — к «Мастерсам» и Итоговому турниру», — цитирует Тарпищева ТАСС,

В сентябре US Open — 2023 Медведев дошел до финала, где уступил первой ракетке мира легендарному сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5-7), 3:6.

Заключительные турниры серии «Мастерс» пройдут в Шанхае (Китай) с 4 по 15 октября и в Париже (Франция) с 30 октября по 5 ноября. Итоговый турнир ATP будет сыгран с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).