ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарпищев отреагировал на решение Медведева сняться с двух турниров ATP

Даниил хочет подкопить силы на концовку сезона.
18 сентября 2023 11:29
автор: Виталий Стопин

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева сняться с турниров ATP во Франкфурте (Германия) и Чжухае (Китай). По мнению функционера, Даниилу надо готовиться к Итоговому турниру и двум оставшимся в 2023 году «Мастерсам».

«После тяжелого US Open Даня просто не готов к этим турнирам, и это абсолютно нормально — взять паузу, отдохнуть. Тем более он сделал, что должен был. По итогу сезона Медведев сто процентов будет третьим в мире и никто его не сдвинет с этой позиций. Сейчас ему надо готовиться к концовке сезона — к «Мастерсам» и Итоговому турниру», — цитирует Тарпищева ТАСС,

В сентябре US Open — 2023 Медведев дошел до финала, где уступил первой ракетке мира легендарному сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5-7), 3:6.

Заключительные турниры серии «Мастерс» пройдут в Шанхае (Китай) с 4 по 15 октября и в Париже (Франция) с 30 октября по 5 ноября. Итоговый турнир ATP будет сыгран с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

источник: ТАСС
Шнайдер в двух сетах обыграла американку Лью на старте турнира в Гуанчжоу
Россиянка занимает 83-е место в рейтинге WTA.
18.09.2023 11:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина, Кудерметова, Александрова потеряли позиции в рейтинге WTA
Положение улучшила лишь Анастасия Потапова.
18.09.2023 10:03
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев остался третьей ракеткой мира, Сафиуллин поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
В сотне лучших находятся шесть россиян.
18.09.2023 09:32
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Карлос Алькарас может не сыграть на Олимпиаде в Париже
На данный момент испанец занимает второе место в рейтинге ATP.
18.09.2023 08:48
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Циципас сенсационно проиграл 113-й ракетке мира на Кубке Дэвиса
Грек уступил Алексу Молчану.
17.09.2023 18:18
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Анастасия Потапова опубликовала эффектный снимок в укороченном кардигане
Спортсменка неудачно выступила на Открытом чемпионате США.
17.09.2023 12:41
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Стэн Вавринка обвинил ITF в выплатах болельщикам за поддержку команд на матчах Кубка Дэвиса
Стэн Вавринка обвинил ITF в выплатах болельщикам за поддержку команд на матчах Кубка Дэвиса
Швейцарец раскритиковал международную организацию.
17.09.2023 10:50
Теннис
автор: Денис Владимиров
Бывший тренер Серены Уильямс: Медведев нравится мне как человек и как игрок
Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
16.09.2023 14:45
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Он не будет популярным, как Федерер и Надаль». Экс-тренер Серены Уильямс – о Джоковиче
Мнение Ренне Стаббс.
16.09.2023 11:51
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.