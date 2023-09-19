Анна Калинская потерпела поражение от Грунчаковой на старте турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA, который проходит в Гуанчжоу (Китай).

В первом раунде соревнований 24-летняя спортсменка проиграла представительнице Словакии со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

Анна дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из двух.

На счету победительницы восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

В матче следующего круга Грунчакова сыграет против китайской теннисистки Юань Юэ.