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Анна Калинская потерпела поражение от Грунчаковой на старте турнира в Гуанчжоу

Словацкая теннисистка одолела россиянку за 2 часа и 1 минуту.
19 сентября 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA, который проходит в Гуанчжоу (Китай).

В первом раунде соревнований 24-летняя спортсменка проиграла представительнице Словакии со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

Анна дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из двух.

На счету победительницы восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

В матче следующего круга Грунчакова сыграет против китайской теннисистки Юань Юэ.

источник: «Советский спорт»
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