Александрова обыграла Френх и вышла в третий круг турнира WTA в Гвадалахаре

Российская теннисистка Екатерина Александров преодолела барьер второго круга турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Минувшей ночью она обыграла Магдалену Френх из Польши в двух сетах со счетом 7:6 (7-6), 7:6 (10-8).

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минут. На счету Александровой по итогу встречи оказалось 10 подач навылет, 15 двойных ошибок и два брейка из шести брейк-пойнтов. Полька записала на свой счет три эйса, три ошибки на своей подаче и два брейк-пойнта из семи возможных.

Следующей соперницей Кудерметовой на турнире в Гвадалахаре станет американка Кэролайн Доулхайд (111-я ракетка мира), победившая соотечественницу Сачию Викери.

Турнир в Гвадалахаре завершится 23 сентября. Общий призовой фонд соревнований в сезоне-2023 составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем является американка Слоан Стивенс.