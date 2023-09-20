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Надаль высказался о возможном выступлении с Алькарасом в парном разряде на ОИ-2024

Экс-первая ракетка мира не выходил на корт с января.
20 сентября 2023 10:28
автор: Александр Поволоцкий

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможном выступлении с Карлосом Алькаросом в парном турнире на Олимпиаде в Париже.

Напомним, что спортсмен получил травму по ходу матча с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Позже МРТ показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. После этого испанец не принимал участия ни в одном официальном турнире.

«У меня ещё не было с Карлосом ни малейшего разговора на этот счет. Но мне бы этого хотелось, и это было бы хорошей мотивацией, еще одним стимулом для меня, чтобы я смог завершить свой олимпийский цикл, играя с Карлосом», - приводит Sportskeeda слова Надаля.

Рафаэль является олимпийским чемпионом Игр-2008 в Пекине в одиночном разряде.

источник: Sportskeeda
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