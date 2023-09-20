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«Мне не нравится играть с Остапенко». Ига Свёнтек — о соперничестве с латышкой

Полька вряд ли может занести себе в актив сезон-2023.
20 сентября 2023 11:35
автор: Виталий Стопин

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира полька Ига Свёнтек высказалась о латышке Елене Остапенко, располагающейся на 16-м месте в рейтинге WTA.

«Мне не нравится играть с Остапенко. Просто в туре есть теннисистки, с которыми мне неудобно играть. Могу поспорить, что у неё обратная ситуация и ей особенно подходит мой игровой стиль. Что касается череды поражений, то в теннисе это совершенно естественно. Но сейчас нет смысла впадать в панику, мне просто надо двигаться вперёд», — цитирует Свёнтек Eurosport.

Ига Свёнтек после Us Open — 2023 лишилась первого места в рейтинге WTA. Новsv лидером женского тура стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. После соревнований в Нью-Йорке Свёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который проходит с 17 по 23 сентября.

источник: Eurosport.pl
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