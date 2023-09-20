«Шарапова скоро вернётся на корт». Австралийская теннисистка Савилл — о россиянке

Австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) заявила, что легендарная российская теннисистка Мария Шарапова скоро вернется на корт.

«Предчувствую очередное возвращение в тур. Никто не делает таких конкретных упражнений только для того, чтобы чувствовать себя хорошо», — написала Савилл в соцсетях, прикрепив к сообщению видео тренировки Шараповой.

За время своей профессиональной карьеры Мария Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). Отметим, что россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) а также финалисткой этого турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. 26 февраля 2020 года Мария объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно для популярных глянцевых журналов Vogue и Vanity Fair.