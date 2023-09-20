Шнайдер уступила Сиюй Ван во втором круге турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице Китая Сиюй Ван в матче второго круга турнира в Гуанчжоу.

Отметим, что встреча завершилась в двух сетах в пользу 88-й ракетки мира – 6:4, 7:5. Игра длилась 1 час и 34 минуты.

На счету россиянки одна подача навылет, одна двойная ошибка. Шнайдер смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. У ее соперницы семь эйсов, две двойных и три реализованных брейка из шести.

В следующем раунде турнира Сиюй Ван сыграет с победительницей матча Юань Юэ (Китай) - Виктория Грунчакова (Словакия).