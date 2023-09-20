Надаль считает Джоковича лучшим спортсменом в истории тенниса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что считает серба Новака Джоковича лучшим теннисистом в истории этого вида спорта.

«Цифры и статистика это одно, и в этом смысле они у него лучше, чем у меня, это бесспорно. Это реальность. Остальное зависит от личных предпочтений. Титулы нужно уважать, Джокович является лучшим в истории и с этим нельзя спорить», - приводит AS слова Надаля.

Джокович - рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема», у него 24 таких титула, у Надаля - 22. В личных встречах также статистика на стороне Новака: 30 побед против 29 у испанца.