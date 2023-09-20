Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре (Мексика), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре третьего круга 28-летняя россиянка уступила представительнице США Каролин Долхайд. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и закончилась победой американки в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

Россиянка не сделала ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.