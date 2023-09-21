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Карацев обыграл итальянца Арнальди и вышел во второй круг турнира в Чжухае

Соперник россиянина занимает 48-е место в рейтинге ATP.
Карацев обыграл итальянца Арнальди и вышел во второй круг турнира в Чжухае
21 сентября 2023 11:18
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В матче второго круга турнира в Чжухае российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Италии Маттео Арнальди и вышел в следующий раунд соревнований.

Встреча продолжалась три часа 10 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу 63-й ракетки мира, который 17 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнтов из 11.

На счету Маттео соперника семь эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованных брейка из трёх.

В следующем раунде турнира Карацев сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) - Е Цун Мо (Китай).

источник: «Советский спорт»
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