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Федерер высказался об участии Рублёва в Кубке Лэйвера

Мнение легендарного теннисиста.
21 сентября 2023 13:57
автор: Виталий Овсянников

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер заявил, что ему всегда было любопытно смотреть парные матчи Кубка Лэйвера.

«Всегда с нетерпением ожидаю парных матчей на Кубке Лэйвера, потому что обычно там собираются команды, которых мы прежде не видели. В этом году в сборной Европы хотел бы увидеть, как Хуркач и Рублёв играют вместе. В сборной Мира есть множество вариантов для парных соревнований. Бен Шелтон часто играет, Тиафо тоже. Ещё, наверное, хотелось бы посмотреть на Фритца в паре. Мне нравится это объединение звёзд», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.

Напомним, Кубок Лэйвера стартует 22 сентября в канадском Ванкувере. Финальный матч состоится 24 сентября.

источник: ATP
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