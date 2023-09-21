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Хачанов признался, что не мог ходить после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Карен рассказал о своей травме.
21 сентября 2023 18:58
автор: Тимур Пацюк

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой пропустил часть сезона с «Ролан Гаррос» до Открытого чемпионата США.

«Сухожилия, все соединительные ткани, лобковая кость подверглись стрессовому перелому. Всё взаимосвязано. Это началось в Австралии. Я продолжал стараться, но наступил момент, когда я буквально не мог ходить. Это случилось после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос». Так или иначе я ещё мог продолжать, но то, что я испытывал боль при ходьбе, стало очевидным «звоночком». Тогда-то мне и пришлось остановиться», — цитирует Хачанова Punto de Break.

Напомним, за плечами 27-летнего теннисиста пять побед на турнирах АТР (из них четыре – в одиночном разряде). На Олимпиаде-2020 Хачанов завоевал серебро. Также Карен дважды добирался до полуфиналов турниров «Большого шлема».

источник: Punto de Break
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