Хачанов признался, что не мог ходить после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой пропустил часть сезона с «Ролан Гаррос» до Открытого чемпионата США.

«Сухожилия, все соединительные ткани, лобковая кость подверглись стрессовому перелому. Всё взаимосвязано. Это началось в Австралии. Я продолжал стараться, но наступил момент, когда я буквально не мог ходить. Это случилось после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос». Так или иначе я ещё мог продолжать, но то, что я испытывал боль при ходьбе, стало очевидным «звоночком». Тогда-то мне и пришлось остановиться», — цитирует Хачанова Punto de Break.

Напомним, за плечами 27-летнего теннисиста пять побед на турнирах АТР (из них четыре – в одиночном разряде). На Олимпиаде-2020 Хачанов завоевал серебро. Также Карен дважды добирался до полуфиналов турниров «Большого шлема».