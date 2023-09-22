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Сафиуллин обыграл Эванса на турнире в Китае

Россиянин разобрался с соперником за два сета.
Сафиуллин обыграл Эванса на турнире в Китае
22 сентября 2023 11:27
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в китайском Чэнду, обыграв представителя Великобритании Дэниела Эванса.

Встреча продолжалась одни час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, который пять раз подавал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из четырех.

За выход в полуфинал Сафиуллин поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном.

источник: «Советский спорт»
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