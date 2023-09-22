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Обвинённая в допинге Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок

Румынская теннисистка постарается компенсировать репутационные издержки.
Обвинённая в допинге Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок
22 сентября 2023 14:06
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Двукратная победительница турниров «Больших шлемов» румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок. После их приёма в 2022 году в её анализах нашли роксадустат, из-за которого она получила четырёхлетнюю дисквалифицию.

«Примерно месяц назад мы приняли решение подать в суд на канадскую компанию. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — заявил адвокат теннисистки Богдан Стоица.

По информации Digi Sport, до отстранения Халеп получала около $ 4 млн в год по контрактам с различными спонсорами.

В пробе А 32‑летней спортсменки, которая была взята ещё в августе 2022 года на Открытом чемпионате США, обнаружили препарат роксадастат. Вещество является запрещённым и внесено в список ВАДА.

Симона Халеп является бывшей первой ракеткой мира. На её счету две победы на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдон-2019). Румынка является победительницей 25 турниров WTA, 24 из которых — в одиночном разряде.

источник: «Советский спорт»
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