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Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Чжухае

В матче второго круга он обыграл Алекса Болта.
Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Чжухае
22 сентября 2023 17:18
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Чжухае (Китай) завершился матч второго круга турнира категории ATP 250, в котором россиянин Карен Хачанов встречался с австралийцем Алексом Болтом.

Встреча завершилась победой Хачанова со счётом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 48 минут.

Хачанов за время матча четврежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Болт шесть раз подал навылет, ни разу не допустил двойной ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из десяти.

источник: «Советский спорт»
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