Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Чжухае

В Чжухае (Китай) завершился матч второго круга турнира категории ATP 250, в котором россиянин Карен Хачанов встречался с австралийцем Алексом Болтом.
Встреча завершилась победой Хачанова со счётом 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 48 минут.
Хачанов за время матча четврежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Болт шесть раз подал навылет, ни разу не допустил двойной ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из десяти.
источник: «Советский спорт»