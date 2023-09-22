Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Чжухае

В Чжухае (Китай) завершился матч второго круга турнира категории ATP 250, в котором россиянин Карен Хачанов встречался с австралийцем Алексом Болтом.

Встреча завершилась победой Хачанова со счётом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 48 минут.

Хачанов за время матча четврежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Болт шесть раз подал навылет, ни разу не допустил двойной ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из десяти.