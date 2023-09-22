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Хачанов оценил свою первую победу после восстановления от травмы

Россиянин одолел австралийского спортсмена Алекса Болта на турнире в Чжухае.
22 сентября 2023 21:10
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о своей первой победе после восстановления от травмы.

Ранее у 27-летнего спортсмена был обнаружен стрессовый перелом из-за которого он пропустил несколько турниров.

В матче 2-го круга турнира ATP-250 в Чжухае (Китай) Карен одержал победу над представителем Австралии Алексом Болтом со счётом 6:4, 6:4.

«Да, я играл на Открытом чемпионате США, но это был для меня совсем другой турнир, так как я только восстановился после «Ролан Гаррос». Для меня важнее было войти в ритм и просто проводить матчи. Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open. Я пытался найти ритм и форму, для этого важно участвовать в матчах и быть в них конкурентоспособным», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

В четвертьфинальном матче турнира в Китае Хачанов сыграет против американского теннисиста Маккензи Макдональда.

источник: ATP
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