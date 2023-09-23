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Рублёв в паре с французом Фисом уступил американцам на Кубке Лэйвера

Турнир проходит на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере.
23 сентября 2023 08:55
автор: Александр Поволоцкий

Завершилась третья игра в рамках встречи между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера.

Пара из США Фрэнсис Тиафо и Томми Пол нанесла поражение россиянину Андрею Рублёву и французу Артюру Фису. Матч длился 1 час 32 минуты и завершился победой американцев со счётом 6:3, 4:6, 10:6.

В активе Тиафо и Пола два эйса. Также американцы допустили четыре двойные ошибки реализовали три из возьми брейк-пойнтов.

Андрей и Артюр выполнили три эйса, сделали четыре двойные ошибки и реализовали два из десяти брейк-пойнтов.

Таким образом, сборная мира ведёт в счёте — 4:0. В рамках Кубка Лэйвера всего запланированы шесть одиночных матчей и три парных.

источник: «Советский спорт»
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