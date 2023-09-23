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Соболенко и Рыбакина отобрались на итоговый турнир WTA в Канкуне

Путевки на турнир уже оформили четыре спортсменки.
23 сентября 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны первые именаучастниц Итогового турнира Женской теннисной ассоциации в Мексике.

Как сообщает пресс-служба WTA, на соревнования пробились Арина Соболенко из Беларуси, полька Ига Швёнтек, американка Кори Гауфф. Также участие в турнире себе гарантировала Елена Рыбакина из Казахстана.

Отметим, что первая ракетка мира Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир в третий раз подряд. Уроженка Москвы Рыбакина станет первой теннисисткой, представляющей Казахстана, которая примет участие в этом соревновании.

В минувшем сезоне победительницей Итогового турнира стала француженка Каролин Гарсия.

В 2023 году соревнование пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.

источник: WTA
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