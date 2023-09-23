Соболенко и Рыбакина отобрались на итоговый турнир WTA в Канкуне

Стали известны первые именаучастниц Итогового турнира Женской теннисной ассоциации в Мексике.

Как сообщает пресс-служба WTA, на соревнования пробились Арина Соболенко из Беларуси, полька Ига Швёнтек, американка Кори Гауфф. Также участие в турнире себе гарантировала Елена Рыбакина из Казахстана.

Отметим, что первая ракетка мира Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир в третий раз подряд. Уроженка Москвы Рыбакина станет первой теннисисткой, представляющей Казахстана, которая примет участие в этом соревновании.

В минувшем сезоне победительницей Итогового турнира стала француженка Каролин Гарсия.

В 2023 году соревнование пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.