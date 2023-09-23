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Карацев одержал волевую победу над Энди Марреем и вышел в четвертьфинал турнира в Чжухае

Шотландец занимает 41-е место в рейтинге ATP.
23 сентября 2023 15:17
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем в матче второго круга в Чжухае (Китай).

Отметим, что встреча между спортсменами продлилась два часа 53 минуты и завершилась победой 63-й ракетки мира со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

В прошедшей встрече Аслан оформил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. У его соперника семь подач навылет, одна двойная и три реализованных брейка из семи.

В четвертьфинале Карацев встретится с победителем матча Марк Полманс (Австралия) - Кэмерон Норри (Великобритания).

источник: «Советский спорт»
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