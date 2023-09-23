Янчук оценил победу Аслана Карацева над Марреем на турнире в Чжухае 

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвёл итоги матча второго круга на турнире в Чжухае (Китай), в котором российский теннисист Аслан Карацев одолел представителя Великобритании, бывшую первую ракетку мира, Энди Марррея со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Это великолепная, очень сильная победа. Несмотря на возраст и травмы, Энди Маррей является великим и неуступчивым игроком. Он продолжает бороться, и даже сейчас его обыграть очень сложно любому, поэтому хочется поздравить Аслана с этой победой. Это говорит о том, что сейчас он находится в хорошей форме», — приводит слова 82-летнего тренера ТАСС.

В четвертьфинальном матче китайского турнира Карацев встретится с ещё одним британцем Кэмероном Норри. Игра состоится в воскресенье, 24 сентября и начнётся в 12:00 по Москве.