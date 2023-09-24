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Россиянин Рублёв проиграл американцу Фритцу в матче Кубка Лэйвера

Представитель США во втором сете сделал крутой камбэк.
24 сентября 2023 08:08
автор: Тимур Пацюк

В ночь на 24 сентября на «Роджерс-Арене» состоялся матч Кубка Лэйвера между россиянином Андреем Рублёвым и представителем США Тейлором Фритцем. Американец оказался сильнее – 6:2, 7:6 (7:3). При этом во втором сете Фритц отыгрался с 0:3 и 1:4.

Матч продлился 1 час 30 минут. За это время Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фритца 7 эйсов, 2 ошибки при подаче и 3 успешно использованных брейк-пойнтов из 7.

Напомним, Кубок Лэйвера – выставочный турнир между сборной Европы и сборной мира. После победы Фритца счёт стал 6:0 в пользу сборной мира.

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