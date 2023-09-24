Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду на отказе Томпсона

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в полуфинал турнира в Чэнду.

55-я ракетка мира встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Сафиуллин выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:1). В следующей партии теннисисты пробыли на корте лишь шесть минут, после чего Томпсон снялся.

Роман дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку. Сафиуллин не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).