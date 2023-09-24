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Хачанов обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира ATP в Чжухае

Карен набирает форму!
Хачанов обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира ATP в Чжухае
24 сентября 2023 10:53
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) успешно преодолел барьер 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай). 24 сентября 27-летний россиянин, посеянный на турнире в Поднебесной под первым номером, со счётом 4:6, 6:4, 6:4 обыграл американка Маккензи Макдональда (39-й номер мирового рейтинга).

Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. По итогу встречу на счету Хачанова оказалось четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре брейка из семи брейк-поинтов. Макдональд выполнил пять эйсов, допустил две ошибки на своей подаче и реализовал четыре брейк-поинта из шести возможных.

В полуфинале турнира в Чжухае соперником Карена Хачанова будет победитель матча Себастьян Корда (США) — Томас Этчеверри (Аргентина).

источник: «Советский спорт»
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