Рыбакина раскритиковала введение нового правила на турнире в Токио

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о введении нового правила на турнире в Токио. Спортсменка стала единственной представительницей топ-5 посева, которая начнёт борьбу в столице Японии с первого круга.

Согласно новому регламенту, четвёртая и пятая сеяные Мария Саккари и Каролин Гарсия получили возможность пропустить стартовый раунд из-за того, что добрались до решающих стадий на соревнованиях предыдущей недели. Этот специальный пропуск был назван «Performance bye».

«Спасибо, что меняете правила в последний момент. Как и всегда, отличные решения, WTA», - написала Рыбакина в своих соцсетях, прикрепив эмодзи цирка и клоуна.

Напомним, в первом круге Елене будет противостоять чешка Линда Носкова. Также в Токио сыграют россиянки Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.