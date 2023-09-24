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Рыбакина раскритиковала введение нового правила на турнире в Токио

Елене предстоит играть с первого круга.
Рыбакина раскритиковала введение нового правила на турнире в Токио
24 сентября 2023 12:26
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о введении нового правила на турнире в Токио. Спортсменка стала единственной представительницей топ-5 посева, которая начнёт борьбу в столице Японии с первого круга.

Согласно новому регламенту, четвёртая и пятая сеяные Мария Саккари и Каролин Гарсия получили возможность пропустить стартовый раунд из-за того, что добрались до решающих стадий на соревнованиях предыдущей недели. Этот специальный пропуск был назван «Performance bye».

«Спасибо, что меняете правила в последний момент. Как и всегда, отличные решения, WTA», - написала Рыбакина в своих соцсетях, прикрепив эмодзи цирка и клоуна.

Напомним, в первом круге Елене будет противостоять чешка Линда Носкова. Также в Токио сыграют россиянки Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.

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