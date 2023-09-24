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Греческая теннисистка Саккари заявила, что равняется на Даниила Медведева

Мария минувшей ночью стало победительницей престижного турнира в Гвадалахаре.
24 сентября 2023 13:29
автор: Виталий Стопин

Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари после победы на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) высказалась о критике в её адрес. Также она отреагировала на сравнение с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

«Мы с вами сейчас живём уже в 2023 году. Социальные сети — часть нашей повседневной жизни. Вы не можете избежать критики. Кори Гауфф недавно сказала, что знает имена пользователей. Я вот тоже их знаю. Я лично знаю человека, у которого есть канал на YouTube, где он публикует все мои поражения в полуфиналах и финалах. Я в курсе всего этого.

Я не могу описать свои эмоции. Когда вы доказываете, что все эти люди неправы, то для вас это становится топливом. Я знала, что это произойдёт, но не знала, когда. Спасибо им. Они придали мне силы.

Теперь я звучу как Даниил Медведев? В говорите о том, на кого я равняюсь (смеётся). Медведев очень умный и очень сообразительный», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

В финале турнира в Гвадалахаре Мария Саккари обыграла американку Кэролайн Доулхайд в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

источник: WTA
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