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Карацев вслед за Хачановым вышел в полуфинал турнира в Чжухае, обыграв Норри

Британец был посеян на турнире под вторым номером.
Карацев вслед за Хачановым вышел в полуфинал турнира в Чжухае, обыграв Норри
24 сентября 2023 15:11
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В матче четвертьфинала турнира АТР в Чжухае Аслан Карацев нанес поражение представителю Великобритании Кэмерону Норри.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу россиянина, который девять раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

На счету Норри девять эйсов реализовал единственный брейк.

Отметим, что Карацев стал вторым россиянином, который сыграет в полуфинале турнира в Чжухае. В следующем раунде Аслан встретится с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В другом полуфинале россиянин Карен Хачанов сыграет со Себастьяном Кордой.

источник: «Советский спорт»
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