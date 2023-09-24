Карацев вслед за Хачановым вышел в полуфинал турнира в Чжухае, обыграв Норри

В матче четвертьфинала турнира АТР в Чжухае Аслан Карацев нанес поражение представителю Великобритании Кэмерону Норри.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу россиянина, который девять раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

На счету Норри девять эйсов реализовал единственный брейк.

Отметим, что Карацев стал вторым россиянином, который сыграет в полуфинале турнира в Чжухае. В следующем раунде Аслан встретится с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В другом полуфинале россиянин Карен Хачанов сыграет со Себастьяном Кордой.