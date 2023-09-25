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Самсонова и Александрова покинули топ-20 рейтинга WTA

Лидером по-прежнему является Арина Соболенко.
Самсонова и Александрова покинули топ-20 рейтинга WTA
25 сентября 2023 08:27
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 25 сентября, официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг в женском одиночном разряде.

Лидером по-прежнему является белорусская теннисистка Арина Соболенко. Ига Швентек (Польша) – вторая, а Кори Гауфф (США) – третья.

Американской теннисистке Джессике Пегуле удалось подняться на четвертую позицию, сместив с неё представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая теперь пятая. С девятого на шестое место поднялась Мария Саккари (Греция).

Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, занимающая в рейтинге WTA 13-ю строчку. Вероника Кудерметова по-прежнему 19-я.

Екатерина Александрова опустилась с 20-го на 21-е место. Людмила Самсонова потеряла пять позиций и теперь занимает только 22-ю строчку.

источник: «Советский спорт»
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