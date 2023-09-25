Аванесян уступила датчанке Таусон на старте турнира в Нинбо

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла датчанке Кларе Таусон в первом круге турнира в Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 76-й ракетки мира.

У Аванесян не было эйсов и двойных ошибок. Элина не смогла реализовать четыре брейк-пойнта. Таусон четыре раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала все три брейк-пойнта.

За выход в следующий раунд Клара поборется с победителем пары Вера Звонарева (Россия) - Кейти Бултер (Великобритания).