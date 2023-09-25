Пятая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге WTA, не сыграет на турнире в Токио.

Напомним, что ранее уроженка Москвы выразила недовольство, что ей придется играть первый круг. Елена получила третий номер посева, но организаторы не дали ей прямой выход во второй круг. Такой привелегии были удостоены теннисистки, которые стоят в мировом рейтинге ниже Рыбакиной.

Отметим, что вакантное место Елены в сетке турнира заняла японка Химено Сакацумэ.