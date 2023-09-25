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Сафиуллин вышел в финал турнира в Чэнду, обыграв Музетти

Спортсмен впервые сыграет в решающем матче турнира ATP.
Сафиуллин вышел в финал турнира в Чэнду, обыграв Музетти
25 сентября 2023 14:09
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В полуфинале турнира в китайском Чэнду российский теннисист Роман Сафиуллин нанес поражение представителю Италии Лоренцо Музетти.

Встреча продолжалась один час 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 55-й ракетки мира. Роман семь раз подавал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету итальянца один эйс, четыре двойных ошибки.

В финале турнира Сафиуллин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Григор Димитров (Болгария).

источник: «Советский спорт»
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