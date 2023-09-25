Людмила Самсонова разгромила Татьяну Марию на старте турнира в Токио

Подошёл к концу матч в рамках первого круга турнира WTA в Токио, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова сыграла против представительницы Германии Татьяны Марии.

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу 22-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 часа 1 минуту.

В прошедшей игре Самсонова оформила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейков из семи. У ее соперницы одна подача навылет, четыре двойных и ни одного реализованного брейка из семи.

В следующем круге Самсонова сыграет против победительницы пары Елена Калинская — Екатерина Александрова.