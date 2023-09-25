Хачанов — о выходе в финал после травмы: было непросто верить, что получится так бы быстро

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал прокомментировал свою победу над американцем Себастьяном Кордой в полуфинале турнира в Чжухае.

«После травмы выйти в финал… Я в это верил, но было непросто верить, что получится так быстро. Я очень рад», - сказал после встречи спортсмен.

Хачанов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. В активе Корды - девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брей-пойнта из шести.

За победу в соревновании Хачанов поборется с лучшим из пары Ёсихито Нисиока (Япония) - Аслан Карацев (Россия).