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Хачанов — о выходе в финал после травмы: было непросто верить, что получится так бы быстро

Россиянин поборется за титул на турнире Чжухае.
25 сентября 2023 15:10
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал прокомментировал свою победу над американцем Себастьяном Кордой в полуфинале турнира в Чжухае.

«После травмы выйти в финал… Я в это верил, но было непросто верить, что получится так быстро. Я очень рад», - сказал после встречи спортсмен.

Хачанов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. В активе Корды - девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брей-пойнта из шести.

За победу в соревновании Хачанов поборется с лучшим из пары Ёсихито Нисиока (Япония) - Аслан Карацев (Россия).

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