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Зверев пробился в финал турнира в Чэнду, где встретится с россиянином Сафиуллиным

Спортсмены поборются за трофей во вторник, 26 сентября.
25 сентября 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Немецкий теннисист Александр Зверев стал финалистом турнира категории ATP-250, который проходит в Чэнду (Китай).

На стадии 1/2 финала соревнований 26-летний спортсмен одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Общая продолжительность встречи составила 1 час и 52 минуты.

Победитель девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету болгарского оппонента две двойные ошибки.

В финальном матче китайского турнира Зверев встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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