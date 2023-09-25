Зверев пробился в финал турнира в Чэнду, где встретится с россиянином Сафиуллиным

Немецкий теннисист Александр Зверев стал финалистом турнира категории ATP-250, который проходит в Чэнду (Китай).

На стадии 1/2 финала соревнований 26-летний спортсмен одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Общая продолжительность встречи составила 1 час и 52 минуты.

Победитель девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету болгарского оппонента две двойные ошибки.

В финальном матче китайского турнира Зверев встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4).