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Ольховский отметил колоссальный прогресс Сафиуллина после победы над Музетти

Россиянин пробился в финал турнира в китайском Чэнду.
25 сентября 2023 20:21
автор: Степан Шереметьев

Двухкратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎ Андрей Ольховский поделился мнением о победе российского теннисиста Романа Сафиуллина над итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в китайском Чэнду.

«Сегодня он играл блестяще и заслуженно победил. Нужно поздравить его с выходом в первый финал на турнирах ATP, в этом году он добился существенного прогресса»‎, — приводит слова бывшего спортсмена ТАСС.

Отметим, что Роман семь раз подавал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету итальянца один эйс, четыре двойных ошибки.

В финале турнира Сафиуллин сыграет с Александром Зверевым из Германии.

источник: ТАСС
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