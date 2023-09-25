Ольховский отметил колоссальный прогресс Сафиуллина после победы над Музетти

Двухкратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎ Андрей Ольховский поделился мнением о победе российского теннисиста Романа Сафиуллина над итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в китайском Чэнду.

«Сегодня он играл блестяще и заслуженно победил. Нужно поздравить его с выходом в первый финал на турнирах ATP, в этом году он добился существенного прогресса»‎, — приводит слова бывшего спортсмена ТАСС.

Отметим, что Роман семь раз подавал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету итальянца один эйс, четыре двойных ошибки.

В финале турнира Сафиуллин сыграет с Александром Зверевым из Германии.