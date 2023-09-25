Веснина определила фаворита в финале турнира в Чжухае

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина заявила, что российского теннисиста Карена Хачанова можно считать фаворитом в предстоящем финальном матче турнира категории ATP-250, который проходит в Чжухае (Китай).

Сегодня, 25 сентября 27-летний атлет на стадии 1/2 финала соревнований обыграл представителя США Себастьяна Корду со счётом 7:5, 6:4.

«Безусловно, выход в финал является очень важным событием для Хачанова. Восстановление от такой травмы, которая была у него, как правило, занимает достаточно длительное время. Карен сумел оправиться и найти свою игру. Все это должно лишний раз придать ему уверенности перед поединком с Нисиокой. Полагаю, что Хачанова можно считать фаворитом, но говорить об этом стоит сдержанно. Японец — непростой соперник, и тут все будет зависеть от состояния здоровья россиянина», — приводит слова Весниной RT.

За победу в китайском турнире Хачанов поборется с японским теннисистом Йосихитой Нисиокой. Финальный матч состоится во вторник, 26 сентября и начнётся в 14:30 по московскому времени.