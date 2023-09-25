Чесноков похвалил Сафиуллина за выступление на турнире в Чэнду перед финалом со Зверевым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Романа Сафиуллина на турнире категории ATP-250, который проходит в Чэнду (Китай).

Ранее 26-летний спортсмен обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4) и пробился в финал соревнований, где встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

«Шикарный Сафиуллин! На этой неделе в Китае он просто великолепно играет. Роман первый раз вышел в финал турнира ATP. Это отличное достижение. Но финальный поединок будет для него очень серьёзным испытанием. Ему предстоит сыграть со Зверевым. Саша набрал шикарную форму и делает всё, чтобы попасть на Итоговый турнир в конце сезона. Конечно же, Зверев — однозначный фаворит финала в Чэнду, но как бы ни закончился для Сафиуллина этот матч — он уже большой молодец!», — приводит слова бывшей девятой ракетки мира «Чемпионат».

Сафиуллин встретится на корте со Зверевым в рамках финального матча китайского турнира во вторник, 26 сентября. Игра начнётся в 14:30 по московскому времени.