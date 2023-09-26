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Тренер Елены Рыбакиной раскритиковал WTA на фоне ситуации в Токио

Представительница Казахстана является пятой ракеткой мира.
26 сентября 2023 08:32
автор: Виталий Овсянников

Хорватский специалист Стефано Вуков, тренирующий пятую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан), отреагировал на скандальную ситуацию со своей подопечной на турнире в Токио.

Напомним, Елена Рыбакина стала единственной представительницей топ-5 посева, которая должна была начать борьбу в столице Японии с первого круга. Согласно новому регламенту, четвёртая и пятая сеяные Мария Саккари и Каролин Гарсия получили возможность пропустить стартовый раунд из-за того, что добрались до решающих стадий на соревнованиях предыдущей недели. Этот специальный пропуск был назван «Performance bye». В итоге Елена Рыбакина приняла решение сняться с турнира в Токио.

«Просто чтобы прояснить ситуацию: нет никаких внятных объяснений, что такое «performance bye». Что это значит? В прошлом году мы прилетели в Японию спустя два дня после финала в Европе, но «bye» не увидели. То же самое будет между Токио и Пекином. Будут вручены 4 «bye». Большинство игроков уже прошли на Итоговый турнир WTA, так зачем им соревноваться до Канкуна? Причина в том, что большинство турниров являются обязательными, на игроков накладывают штрафы, если они в них не участвуют», — заявил Вуков в своих соцсетях.

источник: «Советский спорт»
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