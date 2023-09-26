Павлюченкова уверенно обыграла Векич и вышла во второй круг турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Хорватии Донны Векич в первом круге турнира в Токио. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 86-й ракетки мира.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. В активе Векич - ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в третий круг турнира Павлюченкова поборется с Линдой Носковой из Чехии.