Потапова заявила о надежде попасть на Итоговый турнир WTA в Чжухае

Российская теннисистка Анастасия Потапова (27-я ракетка мира) рассказала о планах на конец нынешнего сезона.

«Сейчас я нахожусь на этапе подготовки к последнему рывку в нынешнем сезоне: для меня это будут турниры в Азии. Я буду участвовать в Пекине и Гонконге. Пока есть два варианта развития событий: либо сезон закончится после Гонконга, либо я попаду на Итоговый турнир WTA, который тоже будет проходить в Китае — в Чжухае.

На данный момент я иду в Чемпионской гонке близко. Буду я в Чжухае играть или нет, станет понятно только после Пекина. Поэтому впереди мне осталось играть две недели — не так и много. Мы сконцентрированы, готовы выжать из себя максимум. У мужчин сезон длиннее, так что как только закончу свой, полечу в Европу, заберу собаку и мы уже вместе с Сашей будем ездить по его турнирам», — цитирует Потапову «Чемпионат».

На Итоговый турнир WTA попадают восемь лучших теннисисток в Чемпионской гонке. На данный момент обеспечили себе участие в этом соревновании Арина Соболенко, Ига Свёнтек, Кори Гауфф и Елена Рыбакина.