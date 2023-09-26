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«Правильно сделала». Потапова поддержала Рыбакину, раскритиковавшую WTA

Ранее пятая ракетка мира снялась с турнира в Токио.
26 сентября 2023 10:31
автор: Виталий Овсянников

Российская теннисистка Анастасия Потапова поддержала пятую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан), которая ранее раскритиковала WTA.

Напомним, Елена Рыбакина стала единственной представительницей топ-5 посева, которая должна была начать борьбу на турнире в Токио с первого круга. Согласно новому регламенту, четвёртая и пятая сеяные Мария Саккари и Каролин Гарсия получили возможность пропустить стартовый раунд из-за того, что добрались до решающих стадий на соревнованиях предыдущей недели. Этот специальный пропуск был назван «Performance bye». В итоге Елена Рыбакина приняла решение сняться с турнира в Токио.

«Правильно сделала. Невыносимо, как в туре каждую неделю меняются правила. Но «performance bye» — это что-то непонятное, извините. В 2022 году я летела с Клуж-Напоке в Гвадалахару 37 часов и прилетела в день матча, так что пришлось сразу идти из зала на корт при высоте 1600 м. Мне никто «performance bye» не давал, хотя я добиралась, по-моему, с полуфинала. Некоторые решения мне непонятны со стороны коллег WTA. Такое ощущение, что иногда они делают жизнь спортсменов труднее, хотя их задача совершенно противоположная», — заявила Потапова в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 22-летняя российская теннисистка является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде. В 2023 году она дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

источник: Чемпионат.com
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