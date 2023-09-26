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Вероника Кудерметова стартовала с победы на турнире в Токио

Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут.
26 сентября 2023 11:18
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках первого круга на турнире в Токио, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграла против представительницы Великобритании Хэрриет Дарт.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 19-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут.

В прошедшей игре Кудерметова оформила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех. У ее соперницы две подачи навылет, восемь двойных и три реализованных брейк-поинта из шести.

В следующем круге Кудерметова сыграет с американской теннисисткой Кейлой Дей.

источник: «Советский спорт»
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