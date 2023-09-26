Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы Украины Марты Костюк в матче первого круга турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 13-й ракетки мира.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 10. В активе Костюк - шесть эйсов, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в третий круг турнира Касаткина поборется с Деспиной Папамихаил из Греции.