Россиянка Шнайдер победила Чжосюань и вышла во второй круг турнира в Нинбо, где сыграет с Рахимовой

Российская теннисистка Диана Шнайдер оказалась сильнее представительницы Китая Бай Чжосюань в первом круге турнира WTA в Нинбо (Китай). Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу 85-й ракетки мира.

Шнайдер два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. В активе Чжосюань - один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в третий круг Шнайдер поборется с соотечественницей Камиллой Рахимовой.