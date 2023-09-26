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Россиянка Шнайдер победила Чжосюань и вышла во второй круг турнира в Нинбо, где сыграет с Рахимовой

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
26 сентября 2023 15:28
автор: Степан Шереметьев

Российская теннисистка Диана Шнайдер оказалась сильнее представительницы Китая Бай Чжосюань в первом круге турнира WTA в Нинбо (Китай). Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу 85-й ракетки мира.

Шнайдер два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. В активе Чжосюань - один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в третий круг Шнайдер поборется с соотечественницей Камиллой Рахимовой.

источник: «Советский спорт»
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