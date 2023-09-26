Карен Хачанов выиграл первый сет финала турнира в Чжухае

В Чжухае (Китай) в эти минуты проходит финальный матч турнира категории ATP 250, в котормо встречаются россиянин Карен Хачанов и представитель Японии Йосихито Нисиока.

По итогам первого сета сильнее оказался Хачанов - 7:6 (7:2). В настоящий момент на корте проходит второй сет.

Хачанов в первом сете восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. Нисиока один раз совершил эйс, не допускал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шсети заработанных.