Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом сете обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории ATP-250, который проходит в Чэнду (Китай).

Первая партия завершилась со счётом 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

Роман три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

На счету немца шесть эйсов и одна двойная ошибка.

Теннисисты проводят на корте 1 час и 17 минут. В данный момент проходит второй сет матча.