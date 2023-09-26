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Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду

Встреча теннисистов длится больше часа.
Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду
26 сентября 2023 16:06
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом сете обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории ATP-250, который проходит в Чэнду (Китай).

Первая партия завершилась со счётом 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

Роман три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

На счету немца шесть эйсов и одна двойная ошибка.

Теннисисты проводят на корте 1 час и 17 минут. В данный момент проходит второй сет матча.

источник: «Советский спорт»
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