Сафиуллин проиграл второй сет Звереву в финале турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл второй сет немцу Александру Звереву в финальном матче категории ATP-250 в в Чэнду (Китай).

Вторая партия завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу немецкого атлета.

В первом сете россиянин обыграл соперника со счётом 7:6 (7:2).

На счету российского спортсмена четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Зверев восемь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Матч длится 2 часа и 19 минут.