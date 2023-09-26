ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сафиуллин проиграл второй сет Звереву в финале турнира в Чэнду

Победитель определится в третьей партии.
26 сентября 2023 17:04
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл второй сет немцу Александру Звереву в финальном матче категории ATP-250 в в Чэнду (Китай).

Вторая партия завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу немецкого атлета.

В первом сете россиянин обыграл соперника со счётом 7:6 (7:2).

На счету российского спортсмена четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Зверев восемь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Матч длится 2 часа и 19 минут.

источник: «Советский спорт»
Веснина оценила победу Карена Хачанова на турнире в Чжухае
В финале россиянин одолел японского атлета Йосихито Нисиоку.
26.09.2023 17:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду
Россиянин выиграл первый сет у соперника, но затем упустил победу.
26.09.2023 17:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карен Хачанов стал чемпионом турнира в Чжухае
Карен Хачанов стал чемпионом турнира в Чжухае
В финале Карен обыграл японца Нисиоку.
26.09.2023 16:28
Теннис
Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду
Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду
Встреча теннисистов длится больше часа.
26.09.2023 16:06
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карен Хачанов выиграл первый сет финала турнира в Чжухае
В финале Карен играет с японцем Йосихито Нисиокой.
26.09.2023 16:05
Теннис
автор: Александр Кожевников
Россиянка Шнайдер победила Чжосюань и вышла во второй круг турнира в Нинбо, где сыграет с Рахимовой
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
26.09.2023 15:28
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, с кем сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов на старте турнира в Пекине
Была проведена жеребьевка.
26.09.2023 15:04
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Токио
Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Токио
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
26.09.2023 13:55
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Вероника Кудерметова стартовала с победы на турнире в Токио
Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут.
26.09.2023 11:18
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.